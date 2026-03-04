Chime Financial augmente, KeyBanc commence à la couvrir avec une note "surpondérée"

4 mars - ** Les actions de la banque numérique Chime Financial CHYM.O augmentent de 2,3 % à 23,30 $ en pré-commercialisation

** KeyBanc Capital Markets entame le suivi de CHYM avec une note "surpondérer" et un objectif de cours de 30 $, soit un potentiel de hausse de 31,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action.

** Elle affirme que CHYM dispose d'une longue marge de progression pour gagner des parts de marché dans le paysage bancaire de détail américain, compte tenu de sa pile technologique différenciée et de sa base de membres très engagée.

** "Nous nous attendons à ce que les revenus liés au crédit soient une source substantielle de croissance et nous considérons les produits de liquidité comme des offres nécessaires pour le segment de population ciblé par Chime" - KeyBanc

** CHYM a prévu la semaine dernière un chiffre d'affaires pour 2026 supérieur aux estimations de Wall Street et a déclaré qu'il devrait atteindre la rentabilité cette année

** 13 courtiers sur 17 évaluent l'action à "acheter" ou plus et quatre à "conserver"; PT médian de 30,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action CHYM a baissé de 9,5 % depuis le début de l'année