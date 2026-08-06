Chime en hausse grâce à des prévisions de chiffre d'affaires annuel optimistes et à un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - ** L'action de la société de fintech Chime CHYM.O progresse de 6.4% à 27,6 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** Mercredi, la société a revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2026, les portant à une fourchette comprise entre 25% et 26%, contre une prévision des analystes de 22,7% selon les estimations compilées par LSEG

** Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a progressé de 27% pour atteindre 670 millions de dollars sur la période de trois mois close le 30 juin, dépassant les estimations de 640,4 millions de dollars

** Au moins deux sociétés de courtage ont relevé leur objectif de cours à la suite de la publication des résultats

** 19 analystes sur 22 attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, et trois la note “conserver”; leur objectif de cours médian est de 33 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 3% depuis le début de l’année