Chikungunya: le vaccin de Valneva suspendu aux Etats-Unis après de nouveaux effets indésirables
information fournie par AFP 25/08/2025 à 08:48

Le vaccin contre le chikungunya du laboratoire franco-autrichien Valneva, le 21 mars 2025 à Saint-Denis de la Réunion ( AFP / Richard BOUHET )

Le vaccin contre le chikungunya du laboratoire franco-autrichien Valneva, le 21 mars 2025 à Saint-Denis de la Réunion ( AFP / Richard BOUHET )

Les autorités sanitaires américaines ont suspendu l'autorisation du vaccin anti-chikungunya développé par le laboratoire franco-autrichien Valneva , appuyant leur décision sur de nouveaux signalements d'effets secondaires, a annoncé lundi le groupe.

"Cette suspension entre en vigueur immédiatement et implique une interruption de l’envoi et de la vente d'Ixchiq", nom commercial du vaccin, "aux États-Unis", a détaillé Valneva dans un communiqué.

Ce vaccin est l'un des premiers à être développés contre le chikungunya, maladie virale transmise d'un humain à l'autre par des piqûres de moustiques. Mais son déploiement a été perturbé par le signalement de plusieurs effets graves, notamment dans le cadre d'une épidémie majeure au printemps à la Réunion.

Les autorités sanitaires françaises avaient fait d'Ixchiq un outil central de la lutte contre la maladie dans le département d'outre-mer, mais une vingtaine d'effets graves ont été recensés, tous chez des personnes âgées. Selon le dernier bilan, un décès sur place est très vraisemblablement lié au vaccin.

Dans ce contexte, le vaccin avait été suspendu par la France, puis l'Union européenne pour les plus de 65 ans, avant que les Etats-Unis suivent cette exemple. Mais l'UE avait réautorisé le vaccin en juillet, jugeant que ces effets secondaires ne remettaient pas en cause l'intérêt du vaccin contre une maladie particulièrement à risque chez les plus âgés.

A l'inverse, les Etats-Unis, via leur Food and Drug Administration (FDA), ont donc décidé de suspendre le vaccin pour tout le monde, expliquant cette décision par le signalement de nouveaux effets secondaires graves aux Etats-Unis.

Ce choix "se base sur de graves inquiétudes quant à la sécurité du vaccin, qui semble provoquer des troubles semblables au chikungunya", affirme la FDA sur son site, assurant que "les bénéfices du vaccin ne compensent pas ses risques, selon les scénarios les plus plausibles".

La décision s'inscrit dans un contexte où nombre de chercheurs s'inquiètent de voir la politique sanitaire des Etats-Unis prendre un tour vaccinosceptique sous l'égide de Robert Kennedy Jr, nommé à la tête du ministère de la Santé par le président Donald Trump.

Sans critiquer frontalement la décision de la FDA, Valneva a évoqué une suspension "soudaine" et jugé que les nouveaux effets signalés, touchant quatre personnes de 55 à 82 ans, étaient "comparables" à ceux déjà connus.

Le groupe n'a pas pour l'heure révisé ses prévisions financières en conséquence, mais dit évaluer l'impact financier que pourrait avoir un retrait définitif du vaccin aux Etats-Unis.

