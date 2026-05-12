Chiffre d’affaires T1 2026 : 46,2 M€

Un 1 er trimestre en recul de -11% à périmètre constant dans un contexte de forte volatilité des cours des matières premières (aluminium et pétrole)

trimestre en recul de -11% à périmètre constant dans un contexte de forte volatilité des cours des matières premières (aluminium et pétrole) Arrêt de FLAUREA CHEMICALS le 10 février 2026

Visibilité limitée pour 2026, dans un contexte politique et économique toujours incertain





AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l’un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce ce jour son chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2026.

En M€ T1 2025

publié T1 2025

retraité 1 T1 2026

retraité 1 Var.

retraité Métaux & Alliages 41,9 32,0 29,9 -7% Produits dérivés du Pétrole 12,7 12,7 9,9 -22% Caoutchouc & Développements 3,0 3,0 2,7 -9% Chimie Pharma 6,0 4,3 3,7 -14% TOTAL 63,6 52,0 46,2 -11%

1 périmètre constant, soit hors M Lego (Métaux & Alliages), RULO, (Produits dérivés du Pétrole), TDA VALORISATION (Caoutchouc & Développement) et FLAUREA CHEMICALS traitée en IFRS 5 (Chimie Pharma)

Le chiffre d’affaires du Groupe enregistre un recul de 11% à périmètre constant, principalement imputable aux pôles Métaux & Alliages et Produits dérivés du Pétrole, tous deux fortement impactés par l’évolution des cours des matières premières.

Dans un contexte économique incertain, la hausse significative des métaux a conduit certains clients à reporter, voire annuler leurs commandes. A l’inverse, la baisse marquée du cours du pétrole (avant le conflit au Moyen-Orient) a fortement pénalisé les activités liées au pôle Produit dérivés du Pétrole.

Pôle Métaux et Alliages (-7% à périmètre constant)

Dans un environnement complexe, le Groupe AUREA continue à faire preuve d’agilité en adaptant le modèle économique de ses fonderies d’aluminium.

Au cours du 1 er trimestre 2026, le Groupe a ajusté l’organisation industrielle de REGEAL, afin d’aligner ses capacités sur le niveau d’activité et d’optimiser ses marges dans un contexte inflationniste. La nouvelle chaine de tri dédiée au traitement de canettes de boissons poursuit sa montée en cadence.

Le rebond observé fin 2025 au Royaume-Uni s’avère plus modéré qu’anticipé, en raison de reports de commandes liés à la hausse des cours de l’aluminium.

Les activités dans les poudres de cuivre continuent à démontrer une bonne résilience, malgré une visibilité toujours limitée sur les carnets de commandes.

Pôle Produits dérivés du Pétrole (-22% à périmètre constant)

Eco Huile, principal contributeur du pôle, enregistre un chiffre d’affaires en fort recul malgré un bon niveau de collecte, pénalisé par la baisse des cours du pétrole observée au 2 ème semestre 2025 et début 2026. La hausse significative des prix, intervenue à la suite des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, a commencé à se refléter dans l’activité à compter du mois d’avril.

EPR poursuit sa trajectoire de croissance, soutenue par le développement continu des activités de traitement des déchets pétroliers et des eaux polluées.

La distribution de combustibles réalise une performance conforme au plan de développement.

Les activités dans le PVC subissent un ralentissement amorcé au 4 ème trimestre 2025, dans un contexte de faiblesse persistante du secteur de la construction immobilière.

Pôle Caoutchouc et Développements (-10% à périmètre constant)

ROLL GOM, principale entité contributrice du pôle, enregistre une légère baisse par rapport au 1 er trimestre 2025. Un plan d’action a été mis en place, incluant un renforcement du management et le déploiement d’une nouvelle chaine robotisée, afin de relancer la dynamique commerciale et opérationnelle.

L’activité de META REGENERATION a été temporairement ralentie en février et mars en raison d’un incident technique. Les équipes sont pleinement mobilisées pour assurer la montée en puissance progressive de l’activité de Mercure.

Pôle Chimie Pharma (-14% à périmètre constant)

L’activité de RVA au 1 er trimestre affiche un retrait temporaire lié à un ajustement volontaire du rythme de production, visant à lisser l’activité sur l’ensemble de l’exercice.

SARGON enregistre un début d’année encourageant, avec le démarrage d’un nouveau client, dont la montée en puissance est attendue au 2 ème trimestre 2026. Les actions commerciales engagées en 2025 commencent ainsi à porter leurs fruits.

La filiale FLAUREA CHEMICALS, unique société capable de recycler le cadmium en Europe, a cessé son activité. A la suite d’une décision de l’inspection du travail fondée sur l’évolution future des normes de contamination applicables à horizon 2027, et en l’absence de solution technique à court terme, le Groupe AUREA a décidé de déposer le bilan de sa filiale le 10 février 2026.

Perspectives de l’exercice 2026

Dans un contexte international toujours marqué par de fortes incertitudes politiques et géopolitiques et une visibilité limitée sur les carnets de commandes, AUREA adopte une approche prudente pour l’exercice 2026.

Le Groupe reste pleinement mobilisé sur l’exécution de ses priorités stratégiques : amélioration de la performance opérationnelle, poursuite de la rationalisation du portefeuille d’activités, et discipline financière.

AUREA demeure également attentive aux opportunités de croissance externe et aux opérations de cession ciblées, dans une logique de création de valeur durable.

Prochain rendez-vous :

Réunion SFAF le 19 mai 2026

Chiffre d’affaires du 1 er semestre 2026, le 23 juillet 2026 après bourse

À propos d’AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tous types afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. Un des leader de la fabrication d’alliages d’aluminium en France et au Royaume-Uni, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, N°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, N°1 du traitement des déchets mercuriels en France, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com .

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