CHIFFRE D’AFFAIRES T1 2025/26 101,9 M€, EN HAUSSE ORGANIQUE DE 10,3% 17ème TRIMESTRE CONSÉCUTIF DE CROISSANCE
information fournie par Boursorama CP 03/09/2025 à 17:45

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du premier trimestre au titre de l’exercice 2025/26, clos le 30 juin 2025.

Jean-Claude Maillard, Président-Directeur Général du Groupe FIGEAC AÉRO déclare : « Avec une croissance organique à deux chiffres sur le premier trimestre de l’exercice, FIGEAC AÉRO signe un 17ème trimestre consécutif de croissance de son chiffre d’affaires – une bonne performance qui s’inscrit parfaitement en ligne avec nos objectifs annuels.

Les marchés de l’aéronautique et de la défense continuent de voir une forte demande. Cette dynamique, combinée avec la levée des incertitudes douanières américaines et l’amélioration progressive de la supply chain, devrait continuer de soutenir la bonne performance du Groupe à court et moyen terme. »

