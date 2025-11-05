CHIFFRE D’AFFAIRES S1 25/26 215,3 M€, EN CROISSANCE ORGANIQUE DE 9,6% 18ème TRIMESTRE CONSÉCUTIF DE CROISSANCE EN LIGNE AVEC L’OBJECTIF ANNUEL

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du deuxième trimestre et semestriel au titre de l’exercice 2025/26, clos le 30 septembre 2025.



Thomas Girard, Directeur Général Adjoint du Groupe FIGEAC AÉRO se réjouit : « Avec cette publication, les équipes de FIGEAC AÉRO signent une belle performance, alignant un 18ème trimestre consécutif de croissance de notre chiffre d’affaires !



Cette performance s’inscrit en ligne avec notre plan de développement et soutient notre confiance dans l’atteinte de l’objectif annuel, entre 470 et 490 M€, ce qui constituera un nouveau plus haut historique pour le Groupe.



En complément de ce bon chiffre semestriel, nous notons un regain d’optimisme sensible au sein de la filière aéronautique, permettant de réduire les incertitudes concernant sa capacité à accélérer les cadences de production. Dans ce contexte, nous restons particulièrement confiants quant à nos ambitions à court et moyen terme. »