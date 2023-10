Chiffre d’affaires en progression de +4 % sur neuf mois ; Finalisation de l’acquisition de ZEturf fin septembre et de PLI début novembre



La Française des Jeux (FDJ), premier opérateur de jeux d’argent et de hasard en France, annonce son chiffre d’affaires neuf mois à fin septembre 2023.



• Chiffre d’affaires à fin septembre de 1 875 M€. À périmètre comparable, la progression ressort à +1 % et à +5 % hors Amigo et Euromillions, une performance solide en ligne avec celle du 1er semestre

• Les acquisitions de ZEturf et de Premier Lotteries Ireland (PLI) vont renforcer le modèle de FDJ dès le 4e trimestre

• Objectifs 2023 : chiffre d’affaires en progression de l’ordre de +5 %, soit entre +1,5 % et +2 % à périmètre comparable, avec un taux de marge d’EBITDA courant maintenu à environ 24 % grâce à la bonne maîtrise des charges



Stéphane Pallez, Présidente directrice générale du groupe FDJ, a déclaré : « Notre croissance reste solide, avec une demande des joueurs toujours bien orientée, même si notre activité est ponctuellement affectée par le faible nombre de jackpots élevés Euromillions. Parallèlement, la finalisation de l’acquisition de ZEturf fin septembre et celle à venir en novembre de Premier Lotteries Ireland illustrent notre stratégie d’internationalisation et de diversification. Nous nous réjouissons que les équipes de ces deux opérateurs rejoignent FDJ et que ces opérations viennent nourrir la croissance durable et rentable du Groupe.»