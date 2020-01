Chiffre d'affaires Implanet 2019 en hausse de +10 % à 7,40 M€ avec une accélération de la croissance au T4 (+20%)

o Des croissances successives du chiffre d'affaires de +2 % sur T1, +8 % sur T2, +12 % sur T3 et +20 % sur T4

o Des progressions annuelles de +11 % sur le Rachis et +9 % sur le Genou



Bordeaux, Boston, le 21 janvier 2020 - 17h45 - IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0010458729, éligible PEA-PME ; OTCQX : IMPZY) (la « Société »), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants chirurgicaux du genou, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre et pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.



Au total sur l'année 2019, le chiffre d'affaires d'Implanet s'élève à 7,40 M€, en croissance de +10 % par rapport à l'exercice précédent (6,72 M€ en 2018). Cette hausse est portée de façon relativement homogène par les deux segments d'activité, qui affichent respectivement des hausses de +11 % pour le Rachis et de +9 % pour le Genou.



Concernant JAZZ®, le chiffre d'affaires en France est stable à 1,56 M€. Les Etats-Unis affichent une progression de 12 % à 2,17 M€ et l'Europe Hors France + Reste du monde sont à +43 % avec 0,83 M€. Concernant l'Allemagne en particulier, les résultats des ventes directes sont encourageants.



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : implanet@newcap.eu