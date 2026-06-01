Chiffre d’affaires du premier semestre 2026 : 6,1 M€ (+14%)
Poursuite d’une croissance solide portée par le succès de l’offre TaaS dans le sport et un secteur industrie dynamique
VOGO (ISIN : FR0011532225 - ALVGO) publie ce jour son chiffre d’affaires pour le premier semestre 2026. Sur la période, la société réalise un chiffre d’affaires de 6,1 M€ contre 5,3 M€ sur la même période de 2025, soit une progression de +14%. Cette évolution confirme l’accélération de la dynamique commerciale de VOGO, concrétisée par la signature de nouveaux contrats TaaS majeurs.
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