Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023/2024

Pour recevoir toute l'information financière de Groupe Pierre & Vacances - Center Parcs en temps réel, faites-en la demande par mail à pvcp@newcap.eu



Franck Gervais, Directeur Général de Pierre & Vacances - Center Parcs, a déclaré : « En dépit d’une faible dynamique sectorielle et de la combinaison de facteurs conjoncturels défavorables, notre activité affiche un retrait modéré au 3ème trimestre de l’exercice, illustrant la résilience du Groupe et la pertinence de son positionnement sur un tourisme de proximité à impact positif. Les réservations pour la saison estivale montrent une bonne dynamique de dernière minute et représentent déjà plus de 80% de l’objectif, ce qui, combiné à la bonne exécution de notre plan stratégique, nous conforte dans l’atteinte de notre prévision d’EBITDA pour l’ensemble de l’exercice, en croissance significative par rapport à la rentabilité opérationnelle enregistrée en 2023. »