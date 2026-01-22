Chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2025/2026

Pour recevoir toute l'information financière de Groupe Pierre & Vacances - Center Parcs en temps réel, faites-en la demande par mail à pvcp@newcap.eu



Franck Gervais, Directeur Général de Pierre & Vacances - Center Parcs, a déclaré : « Au premier trimestre de l’exercice 2025/2026, le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs poursuit la croissance de ses activités touristiques, dans la continuité des performances solides enregistrées au cours des exercices précédents, avec une hausse de près de 7% de son chiffre d’affaires et une trajectoire positive pour l’ensemble des indicateurs de chaque marque. Cette dynamique repose notamment sur l’attractivité de notre offre et le succès de nos récentes ouvertures et extensions de sites, proposant une qualité d’expérience unique, comme en témoigne une nouvelle fois la hausse du taux de satisfaction de nos clients. Elle se traduit également par une progression du taux d’occupation, proche de 70% sur la période et dépassant 84% sur les destinations montagne, illustrant un début de saison d’hiver encore meilleur que celui de l’exercice précédent, ainsi que par une hausse du RevPAR de près de 5%. Je tiens à saluer l’engagement de l’ensemble des équipes du Groupe, qui développent et incarnent une culture de service exigeante, au cœur de notre proposition de valeur ».