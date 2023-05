Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023 - Chargeurs confirme son scénario d'activité pour 2023 Forte dynamique des nouveaux moteurs de croissance et rebond progressif d’activité pour Advanced Materials

• Chiffre d’affaires du premier trimestre 2023 à 169,7 millions d’euros, en légère croissance organique par rapport au T4 2022, malgré l’environnement mondial substantiellement attentiste et dégradé, et en ajustement de 16,6 % par rapport au T1 2022, qui était une base de comparaison record

• Succès des nouveaux moteurs de croissance du Groupe :

- Chargeurs PCC Fashion Technologies, tiré par la mode et le luxe, maintient son activité à un niveau très élevé

- Chargeurs Museum Studio voit son activité croître de 50 % et confirme sa dynamique commerciale

• Compensation de chiffre d’affaires entre métiers et entre zones géographiques, et « prime de leadership » confirmée par rapport au T4 2022, Chargeurs tirant profit de son modèle diversifié et de son engagement dans l’ultra-premium : le rebond d’activité en Europe a par ailleurs compensé l’attentisme temporaire en Amérique du Nord et en Asie

• Solidité et rebond séquentiel au sein du pôle Technologies

• Accélération commerciale prometteuse et ambition sur le pôle Luxe

• Tendances et dynamiques encourageantes, confirmant le scenario dominant déjà annoncé d’une croissance et d’une profitabilité accélérées sur l’ensemble des moteurs