Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023 - Bon début d'année pour FDJ

La Française des Jeux (FDJ), premier opérateur de jeux d’argent et de hasard en France, annonce son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023.



Un bon début d’année pour FDJ

• Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023 en progression de +5 %, à 662 millions d’euros

o Activité toujours soutenue en point de vente (mises en hausse de +7 %)

o Bonne dynamique des mises digitales (+21 %) qui représentent près de 13 % des mises totales

• Objectifs 2023 confirmés

• Maintien de la notation de durabilité la plus élevée du secteur Hôtels, Loisirs et Services par Moody’s ESG Solutions pour la 5e année consécutive

• Confirmation du monopole de La Française des Jeux par le Conseil d’État

Stéphane Pallez, Présidente directrice générale du groupe FDJ, a déclaré : « Le premier trimestre 2023 a été marqué par la poursuite de la bonne performance financière et extra-financière du groupe FDJ. Notre chiffre d’affaires est en progression de plus de 5 %, portée à la fois par notre réseau de 30 000 points de vente et par une bonne dynamique de notre activité digitale. Nous sommes également très fiers d’avoir maintenu une excellente notation de durabilité par Moody’s ESG Solutions qui nous place, pour la cinquième année consécutive, au premier rang des sociétés de notre secteur d’activité. Enfin, la décision du Conseil d’État valide la procédure de privatisation et conforte le monopole de FDJ, en conformité avec le droit européen. »