CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2026

ADVINI REALISE 132,5 M€ (+1%) SUR UN MARCHE DU VIN EN DECROISSANCE SIGNIFICATIVE (-7%)



PERSPECTIVES 2026



Malgré un environnement Vin difficile dans un contexte international tendu sur le plan géopolitique, AdVini poursuit activement sa politique de conquête, et de valorisation de ses marques Maisons de Vins, en ciblant ses marchés prioritaires. Le semestre à venir bénéficiera pleinement des ventes additionnelles issues de notre acquisition Cordier, ce qui renforcera la croissance du Groupe AdVini sur l’année 2026. Dans cette dynamique, AdVini peut compter sur sa démarche ESG historique, la qualité de ses équipes, de ses vins et de ses vignobles, pour être un acteur majeur de l’inévitable consolidation du secteur.