Chiffre d’affaires du 1er semestre 2024 en croissance de +23% à 58 M€

ARTEA (Code ISIN : FR0012185536, Code Mnémo : ARTE), acteur engagé intégré de l'immobilier durable, des énergies renouvelables et des services, annonce ce jour la publication de son chiffre d’affaires du 1er semestre 2024.



(en millions d'euros) S1 2023 S1 2024 Evolution2023/2024

Total Dream Energy - Activité Energie 5,6 6,9 +23%



Revenus locatifs bruts 4,4 4,5 +3%

Charges refacturées (1,0) (1,0) -4%

Activité Foncière 3,3 3,5 +6%

Activité Services (Coworking, Hôtellerie, Honoraires) 4,6 5,1 +13%

Total revenus récurrents immobiliers 7,9 8,6 +10%



Total revenus promotion 34,1 42,7 +26%



TOTAL chiffre d'affaires 47,6 58,3 +23%





Au 1er semestre 2024, ARTEA enregistre un chiffre d’affaires de 58,3 M€, en hausse de +23% par rapport au 1er semestre 2023. Le semestre s’est caractérisé par une croissance de l’ensemble des activités du groupe et par une poursuite de la diversification avec une contribution de l’activité Promotion qui ne représente plus que 73% du chiffre d’affaires total au bénéfice des activités d’Energies renouvelables et de Services.



L’évolution du chiffre d’affaires se décompose comme suit :

- Une hausse de +23% des revenus issus de Dream Energy, filiale d’ARTEA en charge des activités énergies renouvelables à 6,9 M€, caractérisée notamment par l’intégration de la vente de stations de recharge rapides au nouveau partenariat mis en place au cours de ce 1er semestre 2024 avec la Banque des Territoires.