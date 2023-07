Chiffre d'affaires du 1er semestre 2023

Paris le 12 juillet 2023,



Ecoslops a réalisé un chiffre d'affaires sur le premier semestre 2023 de 5,5 M€ contre 8,9 M€ au premier semestre 2022, soit une baisse de 38%.



Comparé à un premier semestre 2022 caractérisé par un effet de base élevé (cours des produits pétroliers à l’issu du déclenchement du conflit en Ukraine), le chiffre d’affaires du premier semestre 2023 enregistre une baisse de 23% liée à l’effet prix (le brent étant passé de 96€/bbl à 74€/bbl) et 15% lié à effet volume.



Pour l’unité de Sines au Portugal, le volume des ventes s’élève 7.989 tonnes (contre 10.395 tonnes en 2022). Cette baisse s’explique principalement par le planning de maintenance en décalage de semestre entre 2022 et 2023.

L’unité de Marseille a quant à elle vendu 2.046 tonnes (1.401 tonnes produites) contre 3.300 tonnes au premier semestre 2022. Comme déjà communiqué, la poursuite de travaux d’adaptation et d’amélioration menés au 1er trimestre 2023, afin de traiter de façon optimale certaines sources locales de déchets fossiles (plus terrestres que maritimes), ont pénalisé l’activité du semestre.



Perspectives

Sur l’activité Produits raffinés, le groupe prévoit sur l’ensemble de l’année une production de 20-22.000 tonnes pour l’unité de Sines et 8-10.000 tonnes pour l’unité de Marseille.



