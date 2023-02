Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022-2023 de 315 M€, en croissance de 12% - Activité de 218 M€ sur le 2ème trimestre 2022-2023 (+ 13% )

« Claranova confirme la trajectoire de croissance engagée en début d’exercice et réalise sur ce 1er semestre 2022-2023 un chiffre d’affaires record de 315 M€ en croissance de 12%. Ce dernier bénéficie du bon niveau d’activité de la division PlanetArt qui renoue avec la croissance organique. Nos efforts marketing commencent à porter leurs fruits à travers la recherche de nouveaux canaux d’acquisition client plus efficaces afin d’optimiser nos coûts d’acquisitions. La division Avanquest, portée par les ventes par abonnement, réalise pour sa part un chiffre d’affaires semestriel solide de 57 M€. Tout comme notre division IoT qui poursuit son développement et voit ses revenus récurrents progresser de 30% sur la période. Par ailleurs, nous avons profité de la période charnière de fin d’année, pour intensifier nos investissements marketing afin de consolider la base clients de nos divisions phares, Avanquest et PlanetArt. Ces investissements porteurs de croissance future pèseront temporairement sur les résultats du semestre, mais permettront d’accentuer nos profits au second semestre et d’améliorer la rentabilité du Groupe. Dans un contexte mondial fortement inflationniste, où les coûts d’acquisitions clients continuent à peser sur toutes les sociétés de technologies, nous restons confiants sur notre capacité à maintenir un bon niveau d’activité et de pouvoir enregistrer une progression de notre rentabilité sur l’ensemble de l’exercice. », déclare Pierre Cesarini, PDG de Claranova