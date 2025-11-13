Chiffre d’affaires du 1 er semestre 2025/26 : 47,8 M€

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2025/26 : 47,8 M€

Reprise progressive de l’activité

Innelec publie un chiffre d’affaires de 47,8 M€ au titre du 1er semestre 2025-26 (avril à septembre

2025), en hausse de 5% par rapport au 1er semestre de l’exercice précédent. Le 2e

trimestre

contribue à hauteur de 31,9 M€ au chiffre d’affaires de la période, soit une progression de 7%

comparé au 2e

trimestre 2024-25.

Ce semestre confirme la reprise progressive de l’activité initiée en début d’exercice. Les ventes de

produits dérivés sous licence réalisent une bonne performance (+20%). Le lancement réussi de la

Switch 2 de Nintendo en juin 2025 contribue positivement à la reprise des ventes de jeux vidéo

(+17%) et de consoles (+22%). Les ventes d’Accessoires Konix sont stables durant ce semestre sur

un marché atone, permettant ainsi à la marque de garder sa position de leader des accessoiristes

tiers.