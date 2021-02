CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'EXERCICE 2020

Cerinnov Group (code ISIN : FR0013178712 - mémo : ALPCV), spécialiste de l'ingénierie robotique et des équipements industriels pour l'industrie de la céramique et du verre en France et à l'international, annonce son chiffre d'affaires de l'exercice 2020.

Dans la poursuite du premier semestre, la crise sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19 a continué de peser au second semestre sur les investissements de ses principaux secteurs clients et l'activité commerciale. Afin de faire face à cette situation, le Groupe a engagé rapidement, dès le 1er semestre, des mesures de réduction de ses charges et de maîtrise de sa consommation de trésorerie, qu'il a poursuivi au second semestre. Au total, Cerinnov Group aura ainsi généré sur l'ensemble de l'année des économies de l'ordre de 2 M€, lui permettant d'adapter sa structure de charges à son périmètre d'activité réduit. Il est important de rappeler que ces décisions ne remettent pas en question la capacité de rebond du Groupe tant au niveau industriel que commercial, dès que la situation sanitaire se normalisera et que les incertitudes quant à l'évolution de cette situation se réduiront. En 2021, le Groupe continuera de bénéficier de ces réductions de charges sur une base d'année pleine.