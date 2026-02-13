CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’ANNEE 2025

Rejoignez le Club actionnaires ADVINI et bénéficiez d’expériences exclusives : https://clubactionnaires.advini.com/



Dans un marché du vin difficile pour les vins Français, tant en France qu’à l’export, AdVini tire son épingle du jeu grâce à une progression des ventes de ses vignobles et marques Maisons de vins sur les réseaux Export (+1,6%) et On Trade France (+3%).



PERSPECTIVES 2026



L’environnement économique très difficile doublé d’un contexte international géopolitique tendu appelle à la prudence mais autant qu’à la combativité et l’agilité pour saisir toutes les opportunités de croissance qui se révèlent : nouveaux débouchés en Amérique latine, en Afrique, en Inde ou bien nouvelles tendances de consommation sur les vins blancs, rosés et effervescents, le tout porté par des innovations produit.



Dans cet esprit, fort de ses marques, de son organisation tournée vers les marchés, et porté par sa démarche ESG, AdVini renforcera en 2026 son travail de priorisation pays et d’amélioration de son offre vins. D’autre part, et conformément au communiqué publié le 15 décembre 2025, AdVini poursuit sa négociation exclusive avec le groupe InVivo Wines pour consolider significativement sa position dans la filière vin française.