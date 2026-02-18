CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL CONSOLIDE 2025 : 451,2 M€ (+50,3%)

CROISSANCE ORGANIQUE : +10,1%



WE.CONNECT (code ISIN FR0013079092 – ALWEC), spécialiste des accessoires high-tech pour l’informatique, les mobiles et le son, a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires de 451,2 M€, en hausse de 50,3 % par rapport à la même période de l’exercice précédent.



Cette croissance à deux chiffres bénéficie de la contribution de MCA TECHNOLOGY, grossiste informatique dédié aux professionnels, acquis à la fin du premier semestre 2024 ainsi qu’à la contribution d’EXERTIS FRANCE et d’EXERTIS IBERIA, acteurs majeurs de la distribution d’électronique grand public, acquis fin août 2025. Ces contributions représentent un total de 176,1M€ de chiffre d’affaires en 2025.



L’augmentation est également portée par le développement de l’activité organique du groupe(1) WE.CONNECT qui s’établit à 275,1 M€ en 2025 soit 10,1% de plus qu’en 2024. Le deuxième semestre a ainsi permis de renouer avec une croissance à deux chiffres des filiales historiques.