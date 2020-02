CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 210 M€ +9,4%

L'activité de l'exercice 2019 du Groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE, spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l'industrie, a atteint 210 millions d'euros, soit une progression de 9,4 % par rapport à la même période de l'exercice précédent (192,2 millions d'euros).



La progression au T4 a été de 11%, notamment grâce aux pôles Installation/Maintenance et Energie.

- Grâce au bon niveau d'activité de l'ensemble du S2, le pôle Installation/maintenance progresse de 11,3% sur l'exercice, soit au-dessus de l'objectif de l'année (stabilité/ voire légère progression attendue).

- Le pôle Fabrication d'équipements électriques et électroniques et l'activité des Spécialistes métiers , est resté stable au T4 (par rapport au T4 de l'exercice précédent) ; il en est de même sur l'ensemble de l'exercice, soit -0,7% par rapport à l'exercice précédent.

- Le pôle Energie qui englobe notamment les prestations de services destinées au secteur du nucléaire, a continué sa très belle progression pour finir l'exercice à + 19,2%.



Les résultats 2019 seront publiés à l'issue du Conseil de Surveillance du 24 mars 2020. La Direction communiquera à cette occasion les perspectives de l'année 2020 et le montant du dividende qui sera proposé à l'Assemblée Générale des Actionnaires du 4 juin 2020.