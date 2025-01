Chiffre d'affaires annuel 2024

Une année de transition marquée par une structuration rigoureuse et des optimisations significatives, jetant des bases solides pour stimuler la croissance.



Sur l’année 2024, le chiffre d’affaires s’élève à 13,1 M€, en diminution de 22% par rapport à 2023, marqué par une forte diminution de la part réalisée sur le Compte Personnel de Formation et également une diminution de la part classique.



Nous avons entrepris les projets nécessaires à l’atteinte de la rentabilité et à la reprise de la croissance, les choix stratégiques ont été pris et cela a finalement impacté la génération de croissance. Malgré ce constat, il était nécessaire d’agir et de changer la dimension de la société pour l’adapter aux besoins du marché actuel.



La société a repensé en profondeur sa structure de coûts pour aligner ses objectifs avec une rentabilité opérationnelle prévue dès 2025. Les effectifs ont été ajustés, passant à moins de 50 collaborateurs contre 67 à la fin de 2023, afin d’optimiser les ressources. Par ailleurs, notre stratégie d’investissement a été réorientée : nous avons réduit les dépenses axées sur la notoriété et les initiatives qui ne contribuent pas directement à la génération de croissance, pour privilégier des actions à fort impact et mieux répondre aux priorités actuelles.