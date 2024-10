Chiffre d'affaires annuel 2023/2024

Pour recevoir toute l'information financière de Groupe Pierre & Vacances - Center Parcs en temps réel, faites-en la demande par mail à pvcp@newcap.eu





- 4ème année consécutive de croissance du chiffre d’affaires des activités touristiques pour le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs



- Chiffre d’affaires tourisme en croissance de +3,7% sur un an, dont +1,6% au 4ème trimestre,



- Confirmation de la guidance d’EBITDA pour l’exercice 2023/2024





Franck Gervais, Directeur Général de Pierre & Vacances - Center Parcs, a déclaré : « Dans un environnement resté complexe sur l’ensemble de l’année (pouvoir d'achat en berne, contexte inflationniste, instabilité politique et JO en France, …), le Groupe clôture son exercice avec une activité en croissance pour la 4ème année consécutive, avec une hausse de près de 4% du chiffre d’affaires de ses marques touristiques. Cette performance conforte la pertinence de la stratégie déployée, basée sur un modèle de création de valeur reposant sur l’investissement et l’innovation pour une expérience client immersive, et sur une position de leader d’un tourisme de proximité à impact positif. Elle atteste également du dynamisme de nos équipes, qui s’adaptent en permanence à l’évolution des comportements de nos clients, et de l’adéquation de notre offre pour un tourisme porteur de sens et respectueux de l’environnement. »