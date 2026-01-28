Chiffre d’affaires 2025 : 67,6 M€ (+67,2 %) - Confirmation d’une forte dynamique de croissance

En 2025, VAZIVA a accéléré son activité commerciale, confirmant la solidité de son modèle économique fondé sur une plateforme propriétaire intégrée, une carte multi-dotations et une politique sans frais pour les commerçants. Au 31 décembre 2025, le portefeuille clients s’établissait à 1 286 entreprises, dont 553 nouveaux comptes, en progression de 43 % par rapport à 2024. La Société a notamment renforcé son positionnement auprès des CSE de grandes entreprises via son service dédié, avec la signature de 40 nouveaux comptes clés. Afin d’accompagner sa croissance, VAZIVA a poursuivi une politique active de recrutements avec l’arrivée de 22 collaborateurs, dont 8 au second semestre. Pour 2026, VAZIVA prévoit d’enrichir ses offres autour de plusieurs verticales et d’amorcer son déploiement européen avec l’ouverture d’un bureau en Espagne dédié au développement commercial de l’offre cartes cadeaux.