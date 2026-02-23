 Aller au contenu principal
Chiffre d’Affaires 2025 : 1 052,6 M€ (+0.3%)
information fournie par Boursorama CP 23/02/2026 à 18:58

Freelance.com (Euronext Growth Paris – FR0004187367 – ALFRE), leader de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, publie son chiffre d’affaires consolidé au titre du 4ème trimestre 2025.

Positionné au cœur de la transformation du marché du travail, Freelance.com est leader européen des solutions Talent as a Service (TAAS), pour connecter les grandes entreprises et leurs talents externes. Le groupe propose une gamme complète de services : sourcing d’expertise, pilotage de projets, portage commercial, portage salarial et gestion de la conformité.

FREELANCE.COM
2,2400 EUR Euronext Paris +1,82%

