Chewy's augmente après que MoffettNathanson ait relevé son évaluation à "Acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Les actions du distributeur en ligne d'animaux de compagnie Chewy's CHWY.N ont augmenté de près de 1 % à 37,89 $ avant le marché après que MoffettNathanson ait relevé le titre de "Neutre" à "Achat"

** Le courtier augmente le prix cible de 33 $ à 48 $, citant la confiance dans la reprise des ménages d'animaux de compagnie et la capacité de Chewy à atteindre ou à dépasser les prévisions d'ajout de clients jusqu'à la fin de l'année 2026

** Les analystes estiment que Chewy ajoute 800 000 clients nets par an et s'approprie environ 30 % des ajouts bruts de clients de l'industrie en surmontant les vents contraires de l'ère COVID - Le courtier

** Les analystes considèrent Chewy+, un programme d'adhésion payant, comme une stratégie offensive intelligente malgré la dilution des marges à court terme

** 21 des 31 sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus et 10 à "conserver"; leur prévision médiane est de 46 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action CHWY a progressé d'environ 11 % depuis le début de l'année