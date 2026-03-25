Chewy en hausse après un bénéfice supérieur à celui du quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 mars - ** Les actions de Chewy's CHWY.N , distributeur en ligne de produits pour animaux de compagnie, augmentent de 7,3 % à 25,18 $ avant le marché

** La société annonce un bénéfice net ajusté pour le quatrième trimestre de 0,27 $, bien au-dessus des estimations des analystes de 0,09 $ - données LSEG

** Cependant, les ventes nettes du 4ème trimestre de 3,26 milliards de dollars sont inférieures aux estimations de 3,29 milliards de dollars

** CHWY ne fournit pas de perspectives pour le trimestre ou l'année en cours

** 22 des 28 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et 6 à "conserver"; la prévision médiane est de 45 $ ** A la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 29% depuis le début de l'année