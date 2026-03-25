 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chewy en hausse après un bénéfice supérieur à celui du quatrième trimestre
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 12:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 mars - ** Les actions de Chewy's CHWY.N , distributeur en ligne de produits pour animaux de compagnie, augmentent de 7,3 % à 25,18 $ avant le marché

** La société annonce un bénéfice net ajusté pour le quatrième trimestre de 0,27 $, bien au-dessus des estimations des analystes de 0,09 $ - données LSEG

** Cependant, les ventes nettes du 4ème trimestre de 3,26 milliards de dollars sont inférieures aux estimations de 3,29 milliards de dollars

** CHWY ne fournit pas de perspectives pour le trimestre ou l'année en cours

** 22 des 28 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et 6 à "conserver"; la prévision médiane est de 45 $ ** A la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 29% depuis le début de l'année

Valeurs associées

CHEWY RG-A
23,470 USD NYSE -0,55%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank