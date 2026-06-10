Chewy en hausse après avoir dépassé les prévisions trimestrielles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 juin - ** L'action du distributeur en ligne de produits pour animaux Chewy CHWY.N gagne 4 % à 21,31 $ en pré-ouverture

** Affiche un BPA ajusté de 43 cents au premier trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 26 cents (données compilées par LSEG)

** Chiffre d'affaires net du premier trimestre de 3,36 milliards de dollars, dépassant légèrement les estimations de 3,35 milliards de dollars

** La société n'a pas fourni de prévisions spécifiques pour le trimestre en cours ni pour l'ensemble de l'année

** À la clôture d'hier, l'action a perdu environ 40 % depuis le début de l'année