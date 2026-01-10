Chevron voit la possibilité d'augmenter de 50 % la production du Venezuela, selon le secrétaire d'État américain à l'énergie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte avec des commentaires sur Chevron et le contexte de la réunion avec les compagnies pétrolières) par Kanishka Singh

Le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, a déclaré vendredi que Chevron voyait un moyen d'augmenter de 50 % sa production au Venezuela ( ), ses commentaires faisant suite à une réunion que le président Donald Trump ( ) a eue avec des compagnies pétrolières dans le pays sud-américain.

Chevron "a dit qu'avec les mesures qui ont été prises et certaines choses supplémentaires que nous pouvons faire pour eux,... ce qui est juste des permissions, des approbations", a déclaré Wright. Il a ajouté que l'entreprise voyait "un moyen d'augmenter sa production de 50 % au cours des 18 à 24 prochains mois".

Wright a également déclaré que les interactions de Washington avec le Venezuela ont été "fantastiques" après que le dirigeant évincé Nicolas Maduro a été saisi par l'armée américaine lors d'un raid dans le pays sud-américain le week-end dernier.

Trump a rencontré des dirigeants de certaines des plus grandes compagnies pétrolières du monde à la Maison Blanche vendredi pour discuter duVenezuela. "L'intérêt est énorme", a déclaré Wright lorsqu'on lui a demandé si la Maison-Blanche avait reçu des engagements fermes de la part des compagnies pétrolières vendredi.

Trump a ordonné à l'armée américaine de s'emparer de Maduro, qui a été emmené à New York.

Le bureau des droits de l'homme de l'ONU a déclaré que les actions des États-Unis au Venezuela constituaient une violation du droit international qui rendait le monde moins sûr.

Trump a déclaré cette semaine que les États-Unis continueraient à surveiller le Venezuela pendant "bien plus longtemps" qu'un an. Les responsables de l'administration ont exprimé le souhait de contrôler indéfiniment les ventes et les revenus pétroliers du Venezuela, affirmant que cela garantirait que le pays agisse dans l'intérêt des États-Unis. Certains rivaux des États-Unis et des pays d'Amérique latine ont qualifié les actions américaines d'"actes unilatéraux, illégaux et d'intimidation".