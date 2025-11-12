Chevron vise une hausse de 2-3% de sa production de pétrole et de gaz par an jusqu'en 2030

(AOF) - A l'occasion de sa journée des investisseurs, Chevron a présenté son plan quinquennal à l'horizon 2030. Le groupe pétrolier et gazier américain vise une réduction de la fourchette prévisionnelle des dépenses d'investissement à 18-21 milliards de dollars par an. Il anticipe une hausse annuelle de la production de pétrole et de gaz entre 2 et 3% jusqu'en 2030. En outre, Chevron prévoit de maintenir sa discipline en matière de capital et de coûts et d'investir pour prolonger la croissance des flux de trésorerie au cours de la prochaine décennie.

La société prévoit de maintenir un seuil de rentabilité des dépenses d'investissement et des dividendes inférieur à 50 dollars le baril de Brent jusqu'en 2030.

Elle veut aussi améliorer le rendement du capital investi de plus de 3% d'ici 2030, avec un prix du Brent à 70 dollars.

