Chevron vise une croissance annuelle de 10 % de son cash-flow jusqu'en 2030 et une réduction des coûts plus importante

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le plan Chevron 2030 met l'accent sur l'efficacité

La production de pétrole et de gaz devrait augmenter de 2 à 3 % par an

Chevron va réduire ses investissements et augmenter ses objectifs de réduction des coûts

(Ajout de détails issus de la présentation à la journée des investisseurs; mouvements d'actions) par Sheila Dang

Chevron CVX.N a déclaré mercredi qu'il prévoyait d'augmenter le flux de trésorerie disponible de plus de 10 % par an jusqu'en 2030 et d'accroître la production de pétrole et de gaz, tout en continuant à réduire les coûts et les dépenses d'investissement. Les nouvelles orientations annoncées lors de la journée des investisseurs de Chevron sont l'aboutissement d'un effort du producteur de pétrole américain pour fonctionner plus efficacement après une restructuration au début de l'année qui comprenait des licenciements allant jusqu'à 20 % des employés, soit environ 8 000 personnes . La société a conclu l'acquisition de Hess pour 55 milliards de dollars en juillet, après un retard d'un an , ce qui l'a empêchée de donner des prévisions financières à long terme jusqu'à présent. Ses actions ont augmenté de 7,8 % depuis le début de l'année, sous-performant les producteurs de pétrole rivaux Exxon Mobil XOM.N et Shell SHEL.L .

"Nos actifs avantageux, la solidité de notre bilan et notre programme d'investissement discipliné nous permettent de prospérer quel que soit l'environnement de prix", a déclaré la directrice financière, Eimear Bonner, dans un communiqué.

Dans l'hypothèse d'un prix du Brent de 70 dollars le baril, Chevron a déclaré qu'elle s'attendait à une croissance du flux de trésorerie disponible et du bénéfice par action de plus de 10 % par an jusqu'à la fin de la décennie.

La production de pétrole et de gaz augmentera de 2 à 3 % par an, selon Chevron. La société produit actuellement 4,1 millions de barils équivalent pétrole par jour.

Les actions de Chevron étaient en baisse de 2,3 % dans la matinée, contre une baisse de 1 % de l'indice énergétique S&P 500.

LA TECHNOLOGIE ET LA RESTRUCTURATION POUR RÉDUIRE DAVANTAGE LES COÛTS

Chevron réduit les dépenses d'investissement prévues à une fourchette comprise entre 18 et 21 milliards de dollars par an, par rapport aux prévisions précédentes de 19 à 22 milliards de dollars.

La société a également augmenté les réductions de coûts prévues, qui devraient se situer entre 3 et 4 milliards de dollars d'ici à la fin de l'année prochaine, soit 1 milliard de dollars de plus que l'objectif précédent.

Les désinvestissements en amont et les efforts de simplification de l'entreprise se traduiront par des réductions de coûts de 2 milliards de dollars à la fin de cette année, a déclaré Mme Bonner lors d'une interview. L'utilisation de la technologie dans l'ensemble de l'entreprise, notamment pour surveiller les opérations à distance, permettra d'économiser 1 milliard de dollars supplémentaire, a-t-elle ajouté.

"Nous sommes confiants dans l'augmentation de (la fourchette) parce que nous avons déjà fait la moitié du chemin avec le travail en cours", a déclaré Mme Bonner.

Chevron a déclaré qu'elle serait en mesure de couvrir ses dépenses d'investissement et ses dividendes jusqu'en 2030, même si les prix du pétrole brut Brent se situent autour de 50 dollars le baril.

UN PROJET D'ÉNERGIE ET D'EXPLORATION QUI VA DE L'AVANT

Le premier projet de Chevron visant à alimenter un centre de données d'intelligence artificielle à l'aide de gaz naturel sera construit dans l'ouest du Texas et devrait démarrer d'ici 2027. Des négociations sont en cours pour trouver un client et prendre une décision finale d'investissement au début de l'année prochaine, a déclaré Mme Bonner. Le développement rapide de l'IA a entraîné un boom de la demande d'électricité pour alimenter les centres de données. Chevron a eu des discussions avec de grandes entreprises technologiques telles que OpenAI et Meta META.O .

Lors d'une présentation aux investisseurs à New York, le directeur général Mike Wirth a déclaré que Chevron était en pourparlers avec le gouvernement irakien pour l'exploration, ajoutant que les conditions fiscales offertes sont plus attrayantes aujourd'hui qu'elles ne l'ont été par le passé.

Mme Bonner a déclaré que Chevron augmentera ses dépenses annuelles en matière d'exploration et utilisera également l'IA pour analyser plus rapidement les données, car les projets d'exploration peuvent traditionnellement prendre des années.

Quant à Wirth, interrogé sur les marchés, il a déclaré que les prix du gaz naturel liquéfié pourraient être sous pression pendant quelques années.

"Il est certain qu'au cours des prochaines années, l'offre arrivera en masse sur le marché et que la demande augmentera sans aucun doute. Si toute l'offre en attente devait arriver, vous verriez un marché qui serait en surabondance pendant cette période", a-t-il déclaré.