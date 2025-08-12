 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Chevron: vers une émission obligataire de 5,5 milliards de dollars
information fournie par Cercle Finance 12/08/2025 à 14:23

(Zonebourse.com) - Chevron a annoncé mardi son intention d'émettre pour 5,5 milliards de dollars d'obligations, en sept tranches, sans toutefois préciser comment il comptait utiliser ces fonds.

Dans un formulaire transmis à la SEC, le groupe pétrolier américain indique que l'émission obligataire devrait être lancée demain dans des tranches comprises entre 400 millions et 1,25 milliard de dollars chacune, pour des maturités allant de 2028 à 2035 et des coupons s'échelonnant de 3,95% à 4,895% par an.

Les teneurs d'ordres de l'opération doivent être Barclays, BofA, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley, HSBC et MUFG.


