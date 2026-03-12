Chevron vend sa participation dans les blocs 14 et 14K en Angola à Energean pour 260 millions de dollars

(Ajoute des fermetures dans des champs phares israéliens, un accident mortel dans le bloc 14 l'année dernière, Chevron commente le maintien de sa présence en Angola)

Energean ENOG.L a déclaré jeudi qu'il acquerrait les intérêts de Chevron CVX.N dans deux blocs pétroliers au large de l'Angola pour un montant de 260 millions de dollars, alors que le producteur de gaz méditerranéen poursuit son plan de construction d'un centre en Afrique de l'Ouest.

Energean a augmenté ses investissements pour augmenter sa production dans un contexte de perturbations géopolitiques et évalue de nouvelles opportunités de fusions-acquisitions dans la région alors qu'elle cherche à étendre son portefeuille.

Voici quelques informations clés sur l'opération:

* Energean achète à Chevron 31 % de sa participation dans le bloc 14 et 15,5 % de sa participation non exploitée dans le bloc 14K, avec effet rétroactif au 1erjanvier et dans l'attente des approbations nécessaires

* L'année dernière, un incendie sur une plate-forme de production dans le bloc 14 a tué trois personnes

* L'opération devrait être immédiatement rentable en termes de flux de trésorerie

* En plus de la contrepartie de base, Energean effectuera des paiements conditionnels à hauteur de 25 millions de dollars par an, plafonnés à 250 millions de dollars

* Les paiements conditionnels seront payables jusqu'en 2038, en fonction des développements futurs et des prix du pétrole

* Les actifs du bloc 14 produisent environ 42 000 bpj de pétrole au total, ce qui équivaut à 13 000 bpj nets pour la participation acquise

* Energean financera l'opération par le financement de la dette sur les actifs acquis et les liquidités disponibles du groupe

* Les champs de gaz israéliens, fleurons d'Energean, ont dû être fermés à deux reprises au cours de l'année écoulée en raison des conflits au Moyen-Orient

* Chevron a déclaré qu'elle restait engagée dans d'autres actifs en Angola, y compris les blocs 0, 33, 49 et 50, Angola LNG, le champ pétrolifère de South N'Dola