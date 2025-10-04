 Aller au contenu principal
Chevron va procéder à des ajustements dans sa raffinerie de Los Angeles à la suite d'un important incendie
information fournie par Reuters 04/10/2025 à 21:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chevron CVX.N a déclaré samedi qu'il allait procéder à des ajustements opérationnels dans sa raffinerie d'El Segundo, d'une capacité de 285 000 barils par jour, afin de répondre à la demande de carburant du sud de la Californie, suite à un important incendie qui s'est déclaré dans la nuit de jeudi dans la raffinerie. La raffinerie d'El Segundo est la deuxième plus grande de Californie et la deuxième plus grande raffinerie de Chevron aux États-Unis. Elle fournit un cinquième de tous les carburants pour véhicules à moteur et 40 % du kérosène consommé dans le sud de la Californie.

Une torchère non planifiée s'est produite à la raffinerie d'El Segundo samedi après l'extinction de l'incendie. "Il est possible que des torchères intermittentes se produisent à l'avenir pendant que ces ajustements opérationnels ont lieu", a déclaré un porte-parole de Chevron.

Valeurs associées

CHEVRON
153,590 USD NYSE +0,12%
Gaz naturel
3,32 USD NYMEX -0,36%
Pétrole Brent
64,32 USD Ice Europ 0,00%
Pétrole WTI
60,69 USD Ice Europ -0,08%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

