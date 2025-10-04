Chevron va procéder à des ajustements dans sa raffinerie de Los Angeles à la suite d'un important incendie

Chevron CVX.N a déclaré samedi qu'il allait procéder à des ajustements opérationnels dans sa raffinerie d'El Segundo, d'une capacité de 285 000 barils par jour, afin de répondre à la demande de carburant du sud de la Californie, suite à un important incendie qui s'est déclaré dans la nuit de jeudi dans la raffinerie. La raffinerie d'El Segundo est la deuxième plus grande de Californie et la deuxième plus grande raffinerie de Chevron aux États-Unis. Elle fournit un cinquième de tous les carburants pour véhicules à moteur et 40 % du kérosène consommé dans le sud de la Californie.

Une torchère non planifiée s'est produite à la raffinerie d'El Segundo samedi après l'extinction de l'incendie. "Il est possible que des torchères intermittentes se produisent à l'avenir pendant que ces ajustements opérationnels ont lieu", a déclaré un porte-parole de Chevron.