Chevron signe un accord avec Israël pour lancer un nouveau gazoduc vers l'Égypte

Chevron CVX.N a signé un accord avec l'opérateur public israélien de gazoducs pour lancer la construction du gazoduc de Nitzana qui transporterait le gaz du gisement de Leviathan vers l'Égypte, a déclaré la société américaine mardi.
