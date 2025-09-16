Chevron signe un accord avec Israël pour lancer un nouveau gazoduc vers l'Égypte

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chevron CVX.N a signé un accord avec l'opérateur public israélien de gazoducs pour lancer la construction du gazoduc de Nitzana qui transporterait le gaz du gisement de Leviathan vers l'Égypte, a déclaré la société américaine mardi.