CAC 40
7 811,12
-1,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Chevron signe un accord avec Israël pour lancer un nouveau gazoduc vers l'Égypte
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 16:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chevron CVX.N a signé un accord avec l'opérateur public israélien de gazoducs pour lancer la construction du gazoduc de Nitzana qui transporterait le gaz du gisement de Leviathan vers l'Égypte, a déclaré la société américaine mardi.

Valeurs associées

CHEVRON
159,455 USD NYSE +1,29%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
NEWMED ENERGY
4,7000 USD OTCBB 0,00%
Pétrole Brent
68,33 USD Ice Europ +1,27%
Pétrole WTI
64,38 USD Ice Europ +1,79%
RATIO ENERGIES
0,3500 USD OTCBB 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

