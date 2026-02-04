 Aller au contenu principal
Chevron s'engage dans le projet gazier Yoyo-Yolanda à cheval sur le Cameroun et la Guinée équatoriale
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 09:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La major pétrolière américaine Chevron CVX.N a renouvelé son engagement dans le développement du projet gazier Yoyo-Yolanda qui chevauche la frontière maritime entre la Guinée équatoriale et le Cameroun, a déclaré la société dans un communiqué.

En 2023, les deux pays africains ont signé un traité bilatéral permettant le développement conjoint des réserves de pétrole et de gaz dans le golfe de Guinée, y compris les champs Yoyo et Yolanda exploités par Chevron, qui contiennent environ 2,5 trillions de pieds cubes de gaz.

"Le projet Yoyo-Yolanda est au cœur de la stratégie de Chevron visant à soutenir l'approvisionnement à long terme en gaz naturel liquéfié et à tirer parti des infrastructures existantes à Alen et Punta Europa", a déclaré Jim Swartz, directeur général de Chevron Nigeria et de la région Afrique centrale, dans un communiqué publié mardi.

Les commentaires de M. Swartz font suite à la signature d'un contrat juridique entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, mardi, qui a combiné les baux séparés en une seule unité pour le développement conjoint du champ.

Valeurs associées

CHEVRON
178,060 USD NYSE +2,26%
Gaz naturel
3,31 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
67,21 USD Ice Europ -0,90%
Pétrole WTI
63,12 USD Ice Europ -1,24%
