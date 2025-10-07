Chevron s'efforce de redémarrer les unités de la raffinerie d'El Segundo après un incendie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Chevron CVX.N a déclaré mardi qu'elle s'efforçait de redémarrer certaines des unités de traitement qui avaient été arrêtées à la suite d'un incendie dans sa raffinerie d'El Segundo la semaine dernière.

"La raffinerie continue de fonctionner et de produire des carburants pour le transport, bien qu'à des taux réduits", a déclaré la société.

La semaine dernière, la raffinerie Chevron d'El Segundo a mis hors ligne plusieurs unités après qu'un important incendie se soit déclaré dans une unité de production de carburéacteur.

La raffinerie d'El Segundo est la deuxième plus grande de Californie et la deuxième plus grande raffinerie de Chevron aux États-Unis. Elle fournit un cinquième de tous les carburants pour véhicules à moteur et 40 % du carburéacteur consommé dans le sud de la Californie.

"Bien que nous ne puissions pas prédire l'activité du marché, nous constatons que les stocks du PADD V sont plus importants que d'habitude, ce qui signifie qu'il y a plus de produits pétroliers que d'habitude dans les réservoirs de stockage autour de la côte ouest des États-Unis", a déclaré Chevron.

PADD V est l'acronyme de Petroleum Administration for Defense District V, qui englobe l'ouest des États-Unis.

L'incendie a été éteint samedi matin et a été isolé dans l'unité ISOMAX, l'une des huit unités de traitement d'El Segundo, a indiqué la société.

Chevron et la division californienne de la sécurité et de la santé au travail ont lancé des enquêtes pour déterminer la cause de l'incendie.