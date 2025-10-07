Chevron s'efforce de redémarrer les unités de la raffinerie d'El Segundo après un incendie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chevron CVX.N a déclaré mardi qu'elle s'efforçait de redémarrer certaines des unités de traitement qui avaient été arrêtées à la suite d'un incendie dans sa raffinerie d'El Segundo la semaine dernière.

"La raffinerie continue de fonctionner et de produire des carburants pour le transport, bien qu'à des taux réduits", a déclaré la société.