Chevron s'attend à ce que l'acquisition de Hess dépasse ses objectifs, déclare son directeur général à ses employés
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 22:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'acquisition de Hess par Chevron améliore les perspectives de croissance avec une participation dans le gisement pétrolier de Guyane

*

Chevron organise une journée des investisseurs le 12 novembre

*

Chevron envisage des solutions d'alimentation hors réseau pour les centres de données

*

Le directeur général souligne la nécessité de pratiques de sécurité cohérentes après l'incendie d'une raffinerie

(Ajout de détails sur la réunion publique) par Sheila Dang

Le directeur général de Chevron CVX.N , Mike Wirth, a déclaré mercredi à ses employés qu'il pensait que la société dépasserait les objectifs financiers annoncés aux investisseurs à la suite de l'acquisition du petit producteur de pétrole Hess.

Le deuxième producteur de pétrole américain a conclu l' achat de Hess pour 55 milliards de dollars en juillet, après avoir triomphé d'une longue bataille d'arbitrage contre son grand rival Exxon Mobil XOM.N . Lors de la conclusion de l'accord, Chevron a déclaré s'attendre à des synergies d'un milliard de dollars et a relevé ses prévisions de flux de trésorerie disponible pour 2026 de 10 milliards de dollars à 12,5 milliards de dollars.

"Dans les dernières acquisitions que nous avons réalisées, une fois l'opération conclue, nous avons en fait trouvé plus de valeur", a déclaré M. Wirth lors d'une réunion interne, dont Reuters a entendu l'enregistrement.

"Je suis convaincu que la transaction (Hess) atteindra et dépassera ce que nous nous sommes engagés à faire à l'extérieur"

Le joyau de Hess était sa participation de 30 % dans le prolifique bloc Stabroek en Guyane, un gisement pétrolier exploité par Exxon et dont on estime qu'il contient au moins 11 milliards de barils de pétrole. La conclusion de cette acquisition a donné à Chevron un coup de pouce indispensable à ses réserves de pétrole et de gaz et à ses perspectives de croissance future .

Chevron organisera une journée des investisseurs le 12 novembre afin de fournir officiellement des orientations actualisées aux actionnaires.

DES PLANS POUR ALIMENTER LES CENTRES DE DONNÉES

Interrogé par Laura Lane, Chief Corporate Affairs Officer, sur les conversations qu'il a eues avec des dirigeants de Big Tech tels que Sam Altman, directeur général d'OpenAI, et Mark Zuckerberg, directeur général de Meta META.O , M.

Wirth a déclaré que la société continuait d'examiner des projets possibles pour alimenter de grands centres de données aux États-Unis.

"Ils ont besoin de beaucoup d'énergie", a-t-il répondu. "Il est presque difficile d'en décrire l'ampleur.""

L'essor de l'intelligence artificielle a fait grimper la demande d'électricité à de nouveaux sommets, et Chevron envisage des projets qui ne seraient pas connectés au réseau électrique existant qui, selon M. Wirth, est fragile et incapable de gérer les charges électriques requises.

IL FAUT METTRE L'ACCENT SUR LA SÉCURITÉ DE MANIÈRE PLUS COHÉRENTE

La réunion avec les employés a eu lieu quelques jours après qu'un important incendie se soit déclaré dans la raffinerieChevron d' El Segundo ( ), qui produit 285 000 barils par jour , dans le sud de la Californie. L'incendie n'a fait aucun blessé.

Les données internes montrent que le personnel ne remplit pas systématiquement les listes de contrôle de sécurité avant de commencer à travailler, a déclaré M. Wirth aux employés, ajoutant que les décès survenus cette année concernaient principalement la main-d'œuvre des sous-traitants de l'entreprise et que Chevron devait s'assurer qu'ils étaient correctement formés.

"Ce dont nous avons besoin, c'est d'une exécution plus cohérente et plus disciplinée de ces processus", a-t-il déclaré.

Interrogé sur l'assemblée générale, un porte-parole de Chevron a déclaré que "notre main-d'œuvre talentueuse est un élément essentiel du succès continu de notre entreprise, et nous nous engageons régulièrement à nous aligner sur les priorités stratégiques et notre objectif commun de fournir en toute sécurité une énergie abordable, fiable et toujours plus propre qui permet le progrès humain.""

