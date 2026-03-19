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Chevron redémarre l'unité de carburéacteur de sa raffinerie de 285 000 bpj à El Segundo, en Californie, après des réparations
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 18:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La raffinerie Chevron CVX.N de 285.000 barils par jour à El Segundo, dans le sud de la Californie, a remis en service une unité de production de carburéacteur après cinq mois de réparations et de maintenance à la suite d'un incendie, a déclaré la société jeudi.

"La raffinerie Chevron El Segundo a repris l'approvisionnement en carburéacteur et en essence à indice d'octane élevé de son unité ISOMAX avec une production conforme aux spécifications après un arrêt de cinq mois causé par la rupture d'un tuyau", a déclaré la société.

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