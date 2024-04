Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Chevron: recul de 17% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 13:40









(CercleFinance.com) - Chevron dévoile un bénéfice ajusté de 5,4 milliards de dollars au titre des trois premiers mois de 2024, soit 2,93 dollars par action, un BPA en recul de 17% en comparaison annuelle, malgré une augmentation de 12% de sa production mondiale.



Le groupe énergétique explique sa baisse de profits avant tout par de moindres marges sur ventes de produits raffinés et réalisations sur le gaz naturel, qui ont plus que contrebalancé des volumes de ventes dans l'amont plus élevés aux Etats-Unis.



Sa production équivalent pétrole nette aux Etats-Unis a grimpé de 35% par rapport au premier trimestre 2023, principalement en raison de l'acquisition de PDC Energy et d'une exécution toujours vigoureuse dans les bassins Permien et de Denver-Julesburg.





