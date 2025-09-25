Chevron rapporte un projet de torchage à l'usine d'El Segundo, en Californie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
CHEVRON CVX.N :
* RAPPORTANT UN TORCHAGE PRÉVU À L'USINE D'EL SEGUNDO, EN CALIFORNIE, DU 29 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE
SOURCE: DÉPÔT DU DISTRICT DE GESTION DE LA QUALITÉ DE L'AIR DE LA CÔTE SUD
