Chevron rapporte un projet de torchage à l'usine d'El Segundo, en Californie

CHEVRON CVX.N :

* RAPPORTANT UN TORCHAGE PRÉVU À L'USINE D'EL SEGUNDO, EN CALIFORNIE, DU 29 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE

SOURCE: DÉPÔT DU DISTRICT DE GESTION DE LA QUALITÉ DE L'AIR DE LA CÔTE SUD