Chevron rapporte un projet de torchage à l'usine d'El Segundo, en Californie
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 21:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CHEVRON CVX.N :

* RAPPORTANT UN TORCHAGE PRÉVU À L'USINE D'EL SEGUNDO, EN CALIFORNIE, DU 29 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE

SOURCE: DÉPÔT DU DISTRICT DE GESTION DE LA QUALITÉ DE L'AIR DE LA CÔTE SUD

