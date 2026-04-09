Chevron prévoit une hausse pouvant atteindre 2,2 milliards de dollars de ses bénéfices en amont grâce à l'augmentation des prix au premier trimestre

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(Ajoute des détails aux paragraphes 5-8)

Chevron CVX.N a déclaré jeudi qu'elle s'attendait à une augmentation de 1,6 milliard de dollars à 2,2 milliards de dollars de ses bénéfices en amont au premier trimestre par rapport au quatrième trimestre 2025, grâce à la hausse des prix du pétrole et du gaz due à la volatilité liée à la guerre liée à l'Iran .

Le conflit, qui a débuté le 28 février, a fait grimper les prix du pétrole jusqu'à 65 %, certains champs pétroliers et gaziers du Moyen-Orient ayant arrêté leur production après la fermeture effective du détroit d'Ormuz, par lequel transite un cinquième des flux énergétiques mondiaux.

Les prix de référence du pétrole brut Brent LCOc1 ont atteint en moyenne 78,38 dollars le baril au cours du premier trimestre, soit une hausse de 24 % par rapport aux trois mois précédents, selon les données du LSEG.

La production nette d'équivalent pétrole de Chevron devrait se situer en moyenne entre 3,8 et 3,9 millions de barils par jour, les volumes étant affectés par les temps d'arrêt du projet Tengizchevroil au Kazakhstan et par la réduction de la production dans certaines régions du Moyen-Orient.

Le rival Exxon Mobil XOM.N a déclaré mercredi que les bénéfices de ses activités en amont pourraient augmenter d'environ 1,4 milliard de dollars par rapport au quatrième trimestre, sous l'effet de la hausse des prix du pétrole.

Exxon a toutefois indiqué que les bénéfices globaux pourraient diminuer par rapport au trimestre précédent, car un impact de plusieurs milliards de dollars lié à la couverture financière devrait l'emporter sur les gains provenant de la hausse des prix du pétrole et du gaz provoquée par le conflit au Moyen-Orient.

Chevron, de son côté, a déclaré que des effets temporels liés aux opérations de couverture et à la comptabilité pèseraient sur les résultats du premier trimestre, réduisant les bénéfices et le flux de trésorerie d'exploitation hors fonds de roulement de 2,7 milliards à 3,7 milliards de dollars après impôts, principalement en aval, bien que l'impact devrait s'inverser au fil du temps.

Au quatrième trimestre, Chevron a réalisé un bénéfice de 3,04 milliards de dollars dans le secteur de l'amont.