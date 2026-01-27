Chevron nomme Thomas Horton, cadre chevronné, au conseil d'administration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chevron CVX.N a annoncé mardi la nomination de l'ancien président-directeur général d'American Airlines, Thomas W. Horton, au conseil d'administration du groupe énergétique en tant qu'administrateur indépendant.

Thomas W. Horton, 64 ans, a également été nommé au comité d'audit du conseil d'administration, a indiqué la société. Il est actuellement partenaire de Global Infrastructure Partners, une société mondiale d'investissement dans les infrastructures, et siège également au conseil d'administration de plusieurs grandes entreprises telles que Walmart et GE Aerospace, a ajouté la société. Le directeur général de Chevron, Mike Wirth, a déclaré en décembre qu'il discutait avec le conseil d'administration de la date à laquelle il quitterait le producteur de pétrole américain.