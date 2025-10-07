 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 982,46
+0,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Chevron nomme Kevin McLachlan vice-président de l'exploration
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 15:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chevron Corp CVX.N a nommé mardi Kevin McLachlan au poste de vice-président de l'exploration, à compter du 1er novembre, alors que la dirigeante chevronnée Liz Schwarze se prépare à prendre sa retraite au début de l'année prochaine après plus de trois décennies passées au sein de la major pétrolière américaine.

Valeurs associées

CHEVRON
154,040 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
3,36 USD NYMEX -1,26%
Pétrole Brent
64,95 USD Ice Europ -0,87%
Pétrole WTI
61,18 USD Ice Europ -0,83%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank