Chevron nomme Kevin McLachlan vice-président de l'exploration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chevron Corp CVX.N a nommé mardi Kevin McLachlan au poste de vice-président de l'exploration, à compter du 1er novembre, alors que la dirigeante chevronnée Liz Schwarze se prépare à prendre sa retraite au début de l'année prochaine après plus de trois décennies passées au sein de la major pétrolière américaine.