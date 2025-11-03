Chevron nomme Amit Ghai nouveau contrôleur de gestion

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La major du pétrole et du gaz Chevron

CVX.N a déclaré lundi qu'Amit Ghai sera son contrôleur de gestion à partir du 1er mars 2026. Il succédera à Alana Knowles, qui prendra sa retraite après 38 ans passés au sein de l'entreprise.