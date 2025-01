Chevron lesté au 4T par la baisse des marges sur le raffinage

Le groupe américain de pétrole et de gaz Chevron a publié vendredi des résultats inférieurs aux attentes au quatrième trimestre, lestés par la baisse des marges sur l'activité de raffinage, mais sa production a augmenté.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )

D'octobre à décembre, le géant de l'énergie a enregistré un bénéfice net de 3,2 milliards de dollars, contre 2,3 milliards un an plus tôt (+43%), grâce à des dépréciations moins importantes que l'an passé.

Néanmoins, rapporté par action et hors éléments exceptionnels — référence pour les marchés —, le bénéfice s'affiche en net recul (-40% sur un an) à 2,06 dollars, inférieur au consensus d'analystes interrogés par Factset. Sur l'ensemble de l'année, la tendance est similaire et le bénéfice par action recule de 23,4% à 10,05 dollars.

En cause, explique l'énergéticien dans un communiqué, la baisse des marges sur la vente de produits raffinés, qui n'a été que partiellement compensée par des volumes de vente plus élevés.

La hausse des ventes a été particulièrement visible au quatrième trimestre, puisque le chiffre d'affaires a atteint 52,2 milliards de dollars (+10,7% sur un an). Sur l'ensemble de l'année, il s'affiche à 202,8 milliards de dollars (+0,9%), supérieur aux attentes.

Le géant de l'énergie fait valoir une production de pétrole en hausse grâce notamment à l'intégration de PDC Energy, entreprise américaine achetée en 2023.

Chevron a aussi mis en avant la productivité de ses sites dans le bassin Permien (bassin sédimentaire riche en hydrocarbures de l'ouest du Texas et au sud-est du Nouveau-Mexique). L'an passé, sa production a augmenté de 7% au niveau mondial, et la progression a même atteint 19% aux Etats-Unis, soit des niveaux record, souligne l'entreprise.

Le groupe de Houston a redit s'employer à réduire ses coûts structurels à hauteur de 2 à 3 milliards de dollars d'ici à fin 2026.

Une décision d'arbitrage sur son projet de rachat du pétrolier Hess, opération à 53 milliards de dollars, est attendue en mai prochain.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, aux alentours de 12H10 GMT, l'action Chevron reculait de 1,8%.