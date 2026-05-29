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Chevron indique que la production pétrolière du gisement de Tengiz, au Kazakhstan, est en train d'être rétablie après une légère perturbation
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 12:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant pétrolier américain Chevron CVX.N a déclaré vendredi qu'une partie du gisement de Tengiz, au Kazakhstan, avait connu une « légère perturbation opérationnelle » le 28 mai et que la production de pétrole était en cours de rétablissement.

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