Chevron fournira à la Hongrie 2 milliards de mètres cubes de GNL, selon le ministre

(Mises à jour tout au long de l'article avec des détails et des informations de base)

Le groupe public hongrois MVM a signé un accord de cinq ans avec la société énergétique américaine Chevron CVX.N pour la fourniture de 2 milliards de mètres cubes de gaz naturel liquéfié, a déclaré mardi le ministre hongrois des Affaires étrangères.

La Hongrie a irrité d'autres membres de l'Union européenne et de l'Otan en insistant sur le fait qu'elle ne pouvait pas se passer du pétrole et du gaz russes, mais Budapest s'efforce néanmoins de diversifier ses approvisionnements.

L'UE a accepté de supprimer progressivement les importations de gaz russe d'ici à la fin de 2027 dans le cadre d'un effort visant à mettre fin à la dépendance énergétique de l'Union à l'égard de Moscou, qui dure depuis des décennies, ce à quoi Budapest s'oppose.

"Aujourd'hui, nous avons franchi une étape importante dans la coopération énergétique américano-hongroise en signant un contrat portant sur 400 millions de mètres cubes de GNL par an", a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, dans un message publié sur la plateforme de médias sociaux X.

"Nous souhaitons acheter de l'énergie à partir du plus grand nombre possible de sources et par le plus grand nombre possible de voies, afin de garantir les prix les plus bas."

En novembre, la Hongrie a déclaré qu'elle avait obtenu une dérogation d'une durée indéterminée aux sanctions américaines pour utiliser le pétrole et le gaz russes, à la suite d'une visite du Premier ministre Viktor Orban à la Maison-Blanche.

Un fonctionnaire de la Maison Blanche a déclaré que l'exemption n'était valable que pour un an.

À l'époque, le fonctionnaire avait déclaré à Reuters que Budapest s'était engagé à acheter du gaz naturel liquéfié américain dans le cadre de contrats évalués à quelque 600 millions de dollars.

Le directeur général de MVM, , a déclaré ce mois-ci à Reuters que la société serait en mesure de fournir suffisamment de gaz à la Hongrie même si les importations en provenance de Russie étaient interrompues, bien que les prix risquent d'augmenter.